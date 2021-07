Alemanha abandona jogo amistoso contra Honduras após ataque racista

A seleção da Alemanha abandonou o jogo amistoso contra Honduras cinco minutos antes do fim da partida neste sábado, 17, isso porque o zagueiro Jordan Torunarigha sofreu um insulto racista de um jogador, cuja identidade não foi revelada, do time adversário. O jogo estava empatado em 1 a 1. O caso foi comentado na conta oficial do Twitter da seleção alemã, que se prepara para os Jogos Olímpicos de Tóquio que começam no próximo dia 23. A Federação de Honduras também se manifestou nas redes sociais e disse que “a situação se deve a um mal-entendido no campo”. Segundo o site espanhol Marca, o jogador que sofreu o ataque racista é de ascendência nigeriana. Stefan Kuntz, técnico da Alemanha, comentou sobre a situação no Twitter: “Quando um de nossos jogadores recebe insultos racistas, continuar jogando não é uma opção”. Conforme divulgado pelo Marca, o técnico disse ainda que o jogador foi insultado repetidamente e houve contato visual, que teria deixado claro o ataque racista. “Isso viola nossos valores, não podemos tolerar isso.” A equipe de Honduras teria pedido desculpas ao time adversário quando a situação acalmou.

— Germany (@DFB_Team_EN) July 17, 2021