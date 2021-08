Alison do Santos bate recorde sul-americano e vai à final dos 400 m com barreiras

Após cruzar a linha de chegada, o jovem de 21 anos demonstrou otimismo em chegar ao pódio – a decisão está marcada para acontecer às 00h20 da próxima terça-feira, 3

Júlio César Guimarães/COB Alison dos Santos está na final dos 400 metros com barreiras nos Jogos de Tóquio



Alison dos Santos não teve nenhuma dificuldade para fechar a sua bateria na primeira posição e se classificar à final dos 400 metros com barreiras nas Olimpíadas de Tóquio. De quebra, o brasileiro ainda bateu o recorde sul-americano, completando a prova em 47.31 segundos. Em entrevista ao Grupo Globo após cruzar a linha de chegada, o jovem de 21 anos demonstrou otimismo em chegar ao pódio – a decisão está marcada para acontecer às 00h20 da próxima terça-feira, 3. “Estou muito confiante para essa competição. Treinei bastante e estou preparado. Estava sonhando com isso, planejando e, agora, virou realidade”, comemorou. “Lógico que têm adversários favoritos ao ouro, mas são três medalhas e espero que uma seja a minha. Eu tenho meus amuletos da sorte, pessoas que me fazem entender que eu não posso ficar nervoso. É um tiro de cada vez”, completou o fenômeno do atletismo brasileiro.

