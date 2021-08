Alison e Álvaro perdem para dupla da Letônia e são eliminados do vôlei de praia

Martins Plavins e Edgars Tocs também tinha eliminado a dupla Evandro e Bruno Schmidt nas oitavas de final

Gaspar Nóbrega/COB Alison e Álvaro não jogaram bem



Última dupla brasileira no vôlei de praia em Tóquio 2020, Alison e Álvaro enfrentaram a dupla da Letônia, Martins Plavins e Edgars Tocs, e perderam por 2 sets a 0. No primeiro set, o jogo foi bastante tenso para os brasileiros. Depois de uma sequência de erros de Alison, os letão abriram vantagem e venceram por 21 a 16. No segundo set, Plavins e Tocs continuaram bem melhor na partida e ficaram à frente do placar, fechando o jogo em 21 a 19. A dupla da Letônia desclassificou a outra dupla brasileira, Evandro e Bruno Schmidt. Eles agora disputam a semifinal contra dupla da Noruega. É a primeira vez na história do Brasil nos Jogos Olímpicos que não haverá medalhas na modalidade.

