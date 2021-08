Fluminense volta a vencer o Cerro Porteño e avança às quartas de final da Libertadores

Fred marcou o único gol da partida vencida por 1 a 0 (no agregado 3 a 0); adversário das quartas será Barcelona de Guayaquil

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Fred comemora gol da vitória do Fluminense



O Fluminense está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. Em jogo atrasado das oitavas de final contra o Cerro Porteño, a equipe carioca venceu por 1 a 0 e avançou de fase com o placar agregado de 3 a 0. A partida no Maracanã tinha sido adiada depois que o filho do treinador Arce faleceu em um acidente de carro. O jogo de ida foi marcado por polêmicas do VAR que culminou com o afastamento da equipe de arbitragem, mas mesmo assim o Tricolor das Laranjeiras terminou com a vitória de 2 a 0 e o resultado foi mantido. Na partida desta terça, o Cerro teve mais oportunidades e chances criadas para o gol, mas as finalizações com perigo foram poucas. O gol do Fluminense saiu aos 24 minutos com Fred, de pênalti. Logo no primeiro minuto de jogo, Nenê também tinha balançado as redes, mas a arbitragem anulou o lance por irregularidade. Os confrontos de quartas já foram definidos e os cariocas encaram o Barcelona de Guayaquil nos dias 12 e 19 de agosto.