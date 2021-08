Ana Marcela Cunha é ouro na maratona aquática feminina de 10 km

Brasileira se manteve na frente do pelotão por mais da metade da prova, tendo que reconquistar seu lugar na reta final

Satiro Sodre/CBDA Ana Marcela Cunha foi a representante do Brasil na maratona aquática



Para abrir o calendário olímpico da madrugada desta terça-feira, 3, a maratona aquática feminina de 10 km em águas abertas aconteceu na Odaiba Marine Park, um dos principais pontos turísticos de Tóquio. O evento teve início às 6h30 local, 18h30 (horário de Brasília). O Brasil teve como representante Ana Marcela Cunha, um dos maiores nomes da modalidade. Ela permaneceu em primeiro no pelotão durante metade da prova, mas depois caiu para terceiro na volta seis. Ana subiu o nível novamente nos últimos metros e reassumiu a ponta e conquistou o ouro pela primeira vez em sua carreira com o tempo de 1:59:30. A prata ficou com a holandesa e o bronze com australiana.

