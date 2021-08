Ana Patrícia e Rebecca derrotam chinesas e seguem para quartas de final no vôlei de praia

Com classificação por dois sets a zero, dupla brasileira enfrentará equipe suíça nas quartas de final

REUTERS/John Sibley Ana Patrícia e Rebecca se classificaram para quartas de final



As brasileiras Ana Patrícia e Rebecca venceram na noite deste sábado, 31 – manhã do domingo, 1, em Tóquio – a dupla chinesa Fan Wang e Xinyi Xia nas oitavas de final do vôlei de praia feminino. Ana e Rebecca ganharam os dois sets, com primeira parcial de 21 a 14 e segunda mais apertada, de 23 a 21. Agora, elas devem enfrentar as vencedoras de um confronto entre duas duplas suíças que entrarão em quadra às 6h deste domingo (horário de Brasília): Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré e Nina Betschart/Tanja Huberli. Se avançarem para as semi-finais, Ana Patrícia e Rebecca poderão encontrar a dupla brasileira Agatha e Duda, que buscam classificação para as quartas em uma partida contra as alemãs Laura Ludwing e Margareta Kozuch.