Brasil encara França no vôlei masculino e define adversário para as quartas de final

País ocupa vice-liderança do grupo B, na frente de Argentina, Estados Unidos e do país europeu; partida começa às 23h05

Rodolfo Vilela/rededoesporte.gov.br Brasil enfrentará a França na noite deste sábado



O vôlei brasileiro masculino enfrenta na noite deste sábado, 31 – manhã do domingo, 1, no Japão – a França na última partida da fase de grupos das Olimpíadas de Tóquio. O resultado do jogo definirá quem o país vai enfrentar nas quartas de final, já que a seleção já se classificou para a próxima etapa assumindo a vice-liderança do grupo B após vencer os Estados Unidos de virada por 3 sets a 1 na última rodada. No momento, os brasileiros estão atrás apenas do Comitê Olímpico Russo enquanto França, Argentina e Estados Unidos brigam pelas próximas duas vagas que levam ao mata-mata da competição. A partida começará às 23h05 (horário de Brasília).