Após derrota no tênis, Marcelo Melo critica postura de Djokovic, que rebate e ironiza

Dupla formada por Nina Stojanovic e Novak Djokovic derrotou Marcelo Melo e Luisa Stefani na madrugada desta quarta-feira, 28

Reprodução/Twitter @DjokerNole Djokovic foi criticado pelo tenista brasileiro e ironizou declarações



Em sua estreia no torneio de duplas mistas de tênis nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Marcelo Melo e Luisa Stefani foram derrotados pela dupla da Sérvia, formada por Nina Stojanovic e Novak Djokovic, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). Entretanto, além do resultado adverso, Marcelo ficou incomodado com a postura do sérvio, que é considerado um dos melhores do mundo. Durante a partida, Djokovic teria comemorado os pontos contra os brasileiros e gritado em direção à delegação do Brasil que assistia o confronto. Segundo Melo criticou o comportamento de Djokovic e afirmou que jamais faria aquilo. “Me impressionou da maneira negativa, para ser bem sincero. Não tinha necessidade alguma. Dois dias atrás ele faz um vídeo falando do Brasil, da energia do Brasil e hoje joga dessa maneira. Teve um smash que ele deu nas minhas costas que não era necessário. Enfim, é jogo de tênis, cada um procura jogar da maneira que quiser, eu jamais faria isso”, disse Melo. “Tem certas coisas que eu não consegui entender para que. Estamos nas Olimpíadas, não fizemos nada, uma vez quase acertou a Luisa. Para mim tem que ter certos limites, mas não vou criar polêmica”, continuou. Em coletiva concedida após a partida, Djokovic foi questionado sobre a situação e evitou se estender sobre o assunto. “Melo disse que eu tentei provocá-lo? Sério? Não tenho nada a dizer sobre isso”, disse o sérvio.