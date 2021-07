Após polêmica sobre medalha, Leticia Bufoni diz que Kelvin Hoefler ‘não gosta de estar com a gente’

Atleta foi às redes sociais falar sobre a situação e afirmou que o medalhista bloqueou a Confederação Brasileira de Skate

A skatista Leticia Bufoni usou as redes sociais para explicar por que não comemorou a medalha de prata conquistada pelo brasileiro e colega de seleção Kelvin Hoefler, que faturou a prata na madrugada deste domingo, 25. Em seus stories no Instagram, Bufoni disse que o brasileiro mereceu a medalha, mas afirmou que os dois não são tão próximos. “O Kelvin, pelo que vocês perceberam, ele nunca está com a gente nos ‘rolês’, ele nunca faz parte das nossas atividades por uma opção dele. Ninguém tem nada contra ele, pelo contrário, está todo mundo aqui comemorando que o Brasil ganhou uma medalha. Respeito muito a história dele, mas, infelizmente, ele não gosta de estar com a gente”, afirmou a skatista. Em seguida, a skatista afirmou que o medalhista bloqueou a Confederação Brasileira de Skate (CBSK) no Instagram: “Um exemplo grande é que a CBSK, que é a confederação de skate não pode nem marcar ele, porque ele bloqueou a CBSK – disse Bufoni na rede social”. Hoefler conquistou a prata no skate, sendo superado por Yuto Horigome, do Japão. Bufoni, ao lado de Pâmela Rosa e Rayssa Leal, iniciará a busca pelo ouro neste domingo.