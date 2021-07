Rayssa Leal: Conheça a brasileira mais jovem da Olimpíada que já é fenômeno na internet

Atleta de 13 anos estreia em Tóquio na modalidade do Skate e foi apelidada como Fadinha nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@rayssalealsk8 Rayssa Leal já ocupou o pódio do Street League Skateboarding Championship duas vezes, em 2019



Nascida em Imperatriz, no Maranhão, Rayssa Leal, que tem apenas 13 anos, é a personalidade mais jovem do Brasil a disputar uma Olimpíada. A atleta faz parte da equipe brasileira de Skate, modalidade que, ao lado do Surfe, Karatê, Escalada e Beisebol, fará parte pela primeira vez dos Jogos Olímpicos. Apesar de sua estreia na competição acontecer no dia 25, desde o final de semana Rayssa virou meme e chamou atenção da internet após desembarcar sozinha em Tóquio enquanto Yasmin Brunet e Gabriel Medina tentavam viajar juntos para a sede dos jogos. Rayssa recebeu, inclusive, o apoio da ex-BBB Juliette no Twitter: “Bem vinda e boa sorte. Representa nosso Nordeste e nosso Brasil, você é braba.”

Embora ainda muito jovem, o interesse de Rayssa Leal pelo esporte que pratica surgiu aos seis anos de idade, quando ganhou de seu pai o primeiro skate. Desde então, a atleta tomou gosto pela modalidade e passou as últimas semanas na Califórnia se preparando para competir enquanto concilia os estudos com o esporte. Em Tóquio, a skatista já foi apelidada de ‘Fadinha do Skate’ e tem liberdade para chamar famosos como Bruna Marquezine, Glenda Kozlowski e competidores de outras modalidades de “titias” e “titios”.

Neste ano, a skatista competirá ao lado de Letícia Bufoni, paulista de 28 anos por quem sempre teve admiração dentro da modalidade e recebeu o apelido de mamãe por cuidar de Rayssa durante a estadia no Japão. Na abertura das Olimpíadas nesta sexta-feira, 23, as duas foram entrevistadas por Galvão Bueno e relembraram de quando, aos oito anos, Leal foi presenteada por Bufoni com um skate. “Estar com a mamãe é sempre muito bom, ela me traz muita segurança. Eu estou realizando o meu sonho e o dela também. Ela me ajuda nas manobras. Estar aqui com ela é muito da hora. Saber que minha ídola está junto comigo é incrível”, comentou a Fadinha sobre a relação com Letícia Bufoni.

Atualmente, a esportista já conta com mais de 800 mil seguidores no Instagram e patrocinadores como Nike, Monster e Banco do Brasil, porém, suas fichas vão para além da repercussão nas redes sociais. A expectativa para o desempenho de Rayssa na modalidade é grande, pois desde 2019 vem colecionando bons resultados nas competições. Ainda com 11 anos, concorreu em duas edições de um dos maiores campeonatos de skate do mundo, o Street League Skateboarding Championship, em Londres e em Los Angeles, ficando em terceiro e primeiro lugar, respectivamente.