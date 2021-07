Argentina vence o Egito por 1 a 0 e segue viva no futebol masculino

Após estreia com derrota, argentinos conseguem três pontos e chegam à última rodada com chances de classificação; zagueiro Medina marcou o gol da vitória

Reprodução/Twitter @Argentina Zagueiro marcou o gol que manteve a Argentina vive no torneio



Depois de uma estreia conturbada contra a Austrália, a Argentina venceu o Egito por 1 a 0 no futebol masculino e segue viva na briga pela classificação para as quartas de final. A partida foi disputada às 4h30 (horário de Brasília) deste domingo, 25. O autor do gol que deu a vitória aos argentinos foi o zagueiro Medina, que chutou para o gol após desviar de cabeça e a bola bater na trave e voltar para seu pé. Depois do gol, o jogo esfriou e os argentinos administraram a vantagem até o apito final. O outro jogo da chave acontecerá às 7h30 entre Espanha e Austrália. Na próxima rodada, a Argentina enfrenta a favorita Espanha enquanto que o Egito vai a campo contra a Austrália. Os jogos acontecerão às 8h da próxima quarta-feira, 28.