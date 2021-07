Tóquio 2020: Ana Sátila se classifica para a semifinal da canoagem slalom

Brasileira, que disputa categoria K1, melhorou sua marca entre as descidas; disputa acontecerá às 2h do dia 27 de julho

Breno Barros - Rede do Esporte/ Twittercanoagembrasil Brasileira é a única representante do país na modalidade



A atleta Ana Sátila conseguiu se classificar para a semifinal da canoagem slalom na categoria K1 nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A classificação veio neste domingo, 25, após a brasileira passar pelas duas primeiras fases da modalidade. Na primeira descida, Ana conseguiu uma pontuação de 108.22, contando com uma penalização de dois segundos. Com isso, ela conseguiu o quinto lugar momentâneo para Ana. Na segunda descida, a brasileira enfrentou um cenário mais complicado, mas conseguiu melhorar seu desempenho e chegou a liderar a prova, mas foi ultrapassada. Após o fim da bateria, Ana ficou na oitava colocação e avançou para a semifinal. Etapa será disputada no dia 27 às 2h, sendo que a final está prevista para o mesmo dia às 5h30 da manhã.