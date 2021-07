Mesmo com erros, Simone Biles dá show na ginástica artística e pode ir para finais

Americana é uma das estrelas dos Jogos de Tóquio mas, mesmo figurando como favorita às medalhas, sofreu com falhas nas eliminatórias

Reprodução/Twitter @JogosOlimpicos Ginasta vai para sua segunda Olimpíada



Aos 24 anos, Simone Biles já é considerada um dos grandes nomes da história da ginástica artística. Na Olimpíada do Rio 2016, conquistou quatro medalhas de ouro e uma de bronze. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a norte-americana chegou com status de estrela e confirmou o favoritismo nas categorias da modalidade. Mesmo cometendo alguns erros, especialmente no Solo, quando acabou saindo da área da prova durante sua apresentação, Biles fez excelentes provas, marcadas por um alto grau de dificuldade e por pequenos erros de execução, que foi visto nas notas dos jurados. Com suas apresentações, a americana tem chances de ir às finais do individual geral, do solo, do salto, das barras assimétricas e da trave de equilíbrio, além da decisão por equipes. A confirmação virá após o fim das eliminatórias, que deve acontecer na manhã deste domingo, 25.

Confira as notas de Biles em cada aparelho: