Ginástica Artística: Zanetti e Caio Souza podem ir à finais; Nory fica de fora da decisão

Ginasta é atual campeão mundial da barra, mas ficou apenas na 11ª posição; campeão olímpico de 2012 tirou nota 14.900

Julio Cesar Guimarães/COB Zanetti foi a Tóquio para disputar a prova das argolas



O ginasta brasileiro Arthur Nory foi surpreendido e ficou de fora da final de barra fixa na ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A prova foi disputada na madrugada deste sábado, 24, junto com as eliminatórias para outras categorias da modalidade. Nory, que é o atual campeão mundial do aparelho, fez uma boa apresentação e siau feliz com sua execução, mas foi surpreendido com a nota 14.133, que o colocou na 11ª colocação e o tirou da final olímpica. Além disso, o ginasta caiu no final de sua apresentação no solo, eliminando possíveis chances de ir à final e repetir o bronze conquistado no Rio de Janeiro em 2016. Por outro lado, o brasileiro Arthur Zanetti, campeão em 2012 e prata em 2016, foi bem na prova das argolas, conquistando nota 14.900. Com isso, o brasileiro deverá ir à final do aparelho, figurando como um dos favoritos ao título. Caio Souza também mostrou um ótimo desempenho no Salto, conseguindo a nota 14.600, que o colocou perto da final do aparelho e da individual geral.