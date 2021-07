Mais jovem atleta dos Jogos de Tóquio, mesa-tenista síria é eliminada na 1ª rodada

Hend Zaza, de apenas 12 anos, perdeu para a austríaca Liu Jia, de 39 anos, por 4 sets a 0

Reprodução/ Twitter @Tokyo2020 Hend Zaza tirou fotos com a adversária depois da derrota



A síria Hend Zaza, de apenas 12 anos, é a mais jovem entre os quase 11 mil atletas que participam dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e foi eliminada neste sábado, 24, na primeira rodada da disputa individual feminina do tênis de mesa. Zaza perdeu por 4 sets a 0 para a austríaca Liu Jia, que tem mais do que o triplo da idade dela (39 anos). Depois da derrota, sem se abalar, a adolescente síria tirou uma selfie com a algoz. Desde que o espanhol Carlos Front competiu aos 11 anos de idade como timoneiro no remo em Barcelona 1992, ninguém tão jovem havia disputado uma edição de Jogos Olímpicos como Zaza. Nascida em Hama e tendo enfrentado os percalços da guerra civil em seu país, a mesa-tenista síria começou no esporte aos cinco anos de idade e agora vive na capital, Damasco. “O tênis de mesa me deu tudo e me ensinou a ser forte, me deu paciência. Quando jogo, esqueço tudo e só penso na competição”, disse a jovem, de 12 anos e 204 dias de idade.

*Com informações da EFE