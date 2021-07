Brasileira termina em nono no levantamento de peso; chinesa leva o ouro

Natasha Rosa Figueiredo ficou em terceiro no Grupo B; Zhihui Hou bateu o recorde olímpico

A brasileira Natasha Rosa Figueiredo estreou no levantamento de peso (halterofilismo) na categoria 49 kg na noite desta sexta-feira, 23. Natasha estava no Grupo B de classificação e avançou em terceiro com pontuação de 173 em duas modalidades: arranco e arremesso. No arranco ela levantou 78 kgs. No arremesso foi 95 kg. Na classificação geral, Natasha ficou em nono, a última colocação no ranking final. A chinesa Zhihui Hou quebrou o recorde olímpico nas duas modalidades ao levantar 94 kg no arranco e somar 114 no arremesso no Grupo A, que geralmente é composto pelas atletas com melhores notas e mais chances de medalhas. No total ela pontou 208. A prata ficou para a indiana Chanu Saikhom Mirabai e o bronze foi da atleta da Indonésia, Windy Cantika Aisah.