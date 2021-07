Atleta brasileiro reclama de barulho e som alto nos quartos de Tóquio: ‘Tremendo de raiva’

Altobeli Silva, atual campeão pan-americano dos 3 mil metros no atletismo, disse que ‘estourou a paciência’

Reprodução/Instagram/@altobelisilva Atleta publicou uma série de videos nos stories do Instagram



Altobeli Silva, atual campeão pan-americano dos 3 mil metros com barreiras no atletismo, fez um desabafo nas redes sociais e reclamou do barulho e “som de funk” no local onde está hospedado, em Tóquio. Em sua conta do Instagram, o brasileiro publicou uma série de vídeos e reclamou da postura de outros atletas. “Estou com um estresse aqui, galera. Chego a estar tremendo de tanta raiva, de tanto nervoso. Estou cansado, aí eu vejo uma barulheira aqui no meu quarto, som de funk, de atletas que treinam meio período. Eu treino dois. De atletas que vieram fazer participação aqui nos Jogos Olímpicos. Não veio nem com propósito, com objetivo”, afirmou Altobeli.

“Eu vim com propósito, com objetivo, por isso que estou no meu quarto respeitando a privacidade de cada um. É complicado, é nessa hora que você vê quem é quem”, disse. “Tem que ter consciência. Nem fui jantar para priorizar meu descanso. Todo mundo é adulto, não precisa chamar atenção. Tem uns aí que tem que descer do salto alto”, desabafou o atleta. “Para chegar nesse ponto de eu falar é porque estourou a paciência. Todo ser humano tem limite”, completou. Altobeli Silva está disputando as Olimpíadas pela segunda vez. No Rio de Janeiro, em 2016, ele foi o nono colocado na prova dos 3 mil metros.