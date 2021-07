Douglas Souza no ‘BBB 21’? Galvão Bueno dá sugestão ao vivo e Boninho gosta da ideia

Com seus vídeos descontraídos, popular jogador da seleção brasileira de vôlei já alcançou a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram

Reprodução/Instagram/@douglasouza Com 2 milhões de seguidores, o jogador de vôlei Douglas Souza é um sucesso no Instagram



Jogador da seleção brasileira de vôlei, Douglas Souza tem feito sucesso em Tóquio com seus vídeos descontraídos, postados sobretudo nos stories de seu Instagram. O atleta amealhou uma porção de fãs desde que desembarcou no Japão para a disputa dos Jogos Olímpicos (alcançou 2 milhões de seguidores no Instagram), e já há quem veja Douglas em outras áreas em breve. Durante a vitória da seleção brasileira masculina de vôlei sobre a Tunísia, o narrador Galvão Bueno sugeriu que o jogador entre para a edição de 2022 do “Big Brother Brasil”. Atento à programação da emissora, o diretor Boninho, que comanda o “BBB”, respondeu pelo Twitter. “Já gostamos disso, Galvão Bueno. Douglas Souza no ‘BBB’, por que não? O cara está fazendo a diferença no vôlei e fez o ponto final nessa primeira rodada.”

A sugestão já foi dada por Galvão ao próprio Douglas, que topa entrar na casa mais vigiada do país. “Douglas, você é um fenômeno. Já está se preparando para ficar um tempo longe do voleibol? Porque eu não duvido que o Boninho e o Tiago Leifert vão te chamar para o BBB 22”, comentou o narrador. “Me chamem, pelo amor de Deus! Estou pronto. BBB 22, aí vou eu”, respondeu o atleta.