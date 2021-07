Atleta estreante de 17 anos faz história ao vencer bicampeã olímpica e vai à final do taekwondo

Adriana Iglesias Cerezo, da Espanha, bateu a chinesa Wu Jingyu pelo placar de 33 a 2 na categoria até 49 quilos

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Atleta garantiu vaga na final da categoria



A espanhola Adriana Iglesias Cerezo, de 17 anos, fez história em sua estreia nos Jogos Olímpicos ao vencer a campeã olímpica Wu Jingyu, da China, no taekwondo. A partida foi disputada na madrugada deste sábado, 24, e foi válida pela categoria até 49 quilos. Adriana conquistou 33 pontos no duelo, enquanto Jingyu obteve apenas dois. Essa foi a primeira vez que a chinesa perdeu por diferença técnica em 17 anos de carreira. Além de dois ouros olímpicos (Pequim 2008 e Londres 2012), Jingyu é a atual campeã mundial da categoria. Antes de enfrentar a chinesa, Adriana havia eliminado Tijana Bogdanovic, número 2 do mundo, por 12 a 4. Na semifinal, a atleta da Espanha enfrentou Rukiye Yildirim, da Turquia, e se classificou para a final da competição.