Tênis: Djokovic vence boliviano e avança no individual masculino

Sérvio enfrentou Hugo Dellien em sua estreia nos Jogos de Tóquio e venceu por 2 sets a 0, garantindo sua classificação para a próxima fase

Tenista venceu os dois sets por 6 a 2 e garantiu a classificação



Um dos maiores nomes da história do tênis, o sérvio Novak Djokovic estreou nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 com uma vitória contra Hugo Dellien, da Bolívia, pelo placar de 2 sets a 0 (6 a 2 e 6 a 2). Com isso, Djokovic garantiu classificação para a próxima fase do torneio individual masculino e eliminou o boliviano. Na próxima fase, o sérvio irá enfrentar o alemão Jan-Lennard Struff, que venceu o brasileiro Thiago Monteiro por 2 sets a 0. Em sua última participação nas Olimpíadas, em 2016, Djokovic foi surpreendido e eliminado na primeira partida pelo argentino Juan Martin Del Potro, que conquistou a prata do torneio.