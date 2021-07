Atletas do Brasil fazem desfile particular na Vila Olímpica; confira

De fora do Desfile das Nações, tradicional momento da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, os esportistas brasileiros usaram a criatividade para dar as boas-vindas à Olimpíada de Tóquio

Christian Dawes/COB De fora da cerimônia de abertura, atletas do Brasil fazem desfile na Vila Olímpica



De fora do Desfile das Nações, tradicional momento da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, os atletas brasileiros usaram a criatividade e fizeram um desfile particular na Vila Olímpica, dando as boas-vindas à Olimpíada de Tóquio. Por causa da limitação definida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), apenas Bruninho (vôlei) e Ketleyn Quadros (judô) estarão no evento. Assim, os outros esportistas resolveram levar as cores brasileiras no local de concentração da Tóquio-2020. “É DESFILE ESPECIAL! Antes da Cerimônia de Abertura, o Time Brasil organizou seu próprio desfiles dos atletas na Vila Olímpica. Que espetáculo”, escreveu o perfil do Time Brasil.

A restrição imposta COB, definida na tarde (horário de Brasília) da última quinta-feira, 22, deve-se à pandemia do novo coronavírus – vale lembrar que o Desfile das Nações costuma reunir centenas de atletas. “O Time Brasil participará da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 representado pelo número mínimo exigido de atletas e oficiais. Os porta-bandeiras Bruno Rezende (voleibol) e Ketleyn Quadros (judô) serão acompanhados pelo Chefe de Missão Marco La Porta e por mais um oficial administrativo”, explicou a Missão Tóquio-2020 em nota oficial.