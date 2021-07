Lucas Ferreira se classifica às quartas de final do remo skiff masculino

Brasileiro participou da primeira bateria da prova e terminou com o terceiro melhor tempo

Reprodução/ SporTV Lucas ficou em terceiro em sua bateria



A primeira prova individual de Tóquio 2020 com participação de brasileiros aconteceu na noite desta quinta-feira, 22, (manhã de sexta no Japão). Lucas Verthein Ferreira competiu no remo skiff masculino na Sea Forest Waterway, na Baía de Tóquio, e conseguiu a terceira melhor marca da primeira bateria. Lucas fez o tempo de 7:05:00 em 2.000 metros, perdendo para o norueguês Kjetil Borch e para o húngaro Bendegúz Ptervari-Molnar. Os três primeiros avançam de fase. O atleta do Botafogo é o único brasileiro nas categorias masculino e feminino, e é a sua primeira vez em Olimpíadas. As quartas de final começam no sábado, dia 24.

Confira abaixo os classificados para a próxima fase do remo skiff masculino:

Bateria 1

Kjetil Borch (Noruega)

Bendegúz Ptervari-Molnar (Hungria)

Lucas Verthein Ferreira (Brasil)

Bateria 2

S. Ntouskos (Grécia)

J. Parry (Nova Zelândia)

A. Torres Masias (Peru)

Bateria 3

S. Nilsen (Dinamarca)

G.A. di Mauro (Itália)

V. Yakovlev (Cazaquistão)

Bateria 4

T. Jones (Canadá)

M. Griskonis (Lituânia)

O. Kazakli (Turquia)

Bateria 5

D. Martin (Croácia)

A. Vyazovkin (Rússia)

C. Nievarez (Filipinas)

Bateria 6

O. Zeidler (Alemanha)

R. Arakawa (Japão)

A. Elbanna (Egito)