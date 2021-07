Em prova com recorde olímpico de sul-coreana, Ana Marcelle conhece adversária no tiro com arco

Carioca fez 636 pontos e conquistou a 33ª posição no ranking geral da qualificatória

Miriam Jeske/COB Ana Marcelle se classificou em 33º lugar no ranking geral



Ana Marcelle dos Santos, representante do Brasil no tiro com arco feminino, estreou em Tóquio 2020 na noite desta quinta-feira, 22, na prova qualificatória da modalidade. Nesta etapa, 64 atletas participam e, de acordo com sua pontuação, são definidos os cruzamentos da fase mata-mata. A carioca de 27 anos fez 636 pontos na prova e conquistou o 33º lugar no ranking. Sendo assim, ela enfrenta a mexicana Ana Vazquez na próxima fase, que se classificou em 32º lugar com 637 pontos. Caso avance, a arqueira brasileira terá um grande desafio pela frente e pode enfrentar a sul-coreana San An que ficou em 1º no ranking com 680 pontos e quebrou o recorde olímpico da ucraniana Lina Herasymenko, que fez 673 pontos nas Olimpíadas de Atenas em 1996.

A Coreia do Sul domina o tiro com arco e só não levou o ouro na edição de 2008, quando a chinesa Zhang Juanjuan foi campeã. Na prova desta noite, o país fez as três melhores pontuações com San An em 1º, Minhee Jang em segundo (677 pontos) e Chaeyoung Kang em terceiro (675). No tiro com arco individual masculino, o Brasil terá Marcus D’Almeida, que começa sua classificatória a 1h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 23.