Atletismo: Altobeli Silva não consegue classificação nos 3.000m com obstáculos

Brasileiro terminou na 27ª colocação geral e não conseguiu se classificar para a disputa de medalha

Wander Roberto/ COB Altobeli Silva participou da prova no primeiro dia do atletismo



O Brasil estreou no atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 nesta quinta-feira, 29, nos 3.000m com obstáculos com o atleta Altobeli Silva. Ele participou da bateria 3 e fez o tempo de 8:29:17 terminando em nono, e na classificação geral na 27ª posição. Altobeli começou bem a prova e nos metros finais acabou perdendo ritmo e ficou longe do pelotão de frente. Apenas os 16 melhores passam para a decisão e disputam medalhas. Os melhores tempos foram do etíope Girma com 8:09:83, do atleta do Quênia, Kibiwot, com 8:12:25 e do marroquino 8:19:00. O Brasil também compete no 400m com barreiras nesta madrugada.