Atletismo: Competidor cai, atrapalha Thiago André e brasileiro não avança nos 1.500m rasos

Atleta do Catar caiu na frente do brasileiro, que precisou desviar e perdeu tempo

Reprodução/ Instagram @thiagorosario927 Thiago André não conseguiu avançar



Em sua segunda prova no atletismo em Tóquio 2020, o brasileiro Thiago André participou da segunda bateria dos 1.500m rasos masculino, mas não conseguiu se classificar. Na parte final da prova ele foi atrapalhado pelo competidor do Catar que caiu na frente de Thiago e o forçou a sair da pista para desviar, sendo assim ele perdeu o pelotão de frente e terminou 13º na bateria, tendo feito o tempo de 3:47:71. A melhor marca da carreira do brasileiro tinha sido 3:25:28. Em entrevista após a corrida, Thiago disse estar feliz com sua participação e que é uma experiência essencial para os próximos Jogos. Nessa Olimpíada, Thiago participou das classificatórias dos 800m rasos masculino, mas não conseguiu se classificar para a semifinal.

