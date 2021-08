Após sofrer parada cardíaca em campo, Eriksen retorna ao CT da Inter de Milão

Jogador dinamarquês fez exames nas instalações do clube italiano, que afirmou que ‘encontra-se em excelente estado psicofísico’

EFE Eriksen desmaiou durante uma partida da Dinamarca na Eurocopa



Quase dois meses depois e sofrer uma parada cardíaca em campo durante o jogo entre Dinamarca e Finlândia na Eurocopa, o meia Christian Eriksen retornou ao Centro de Treinamento da Inter de Milão, clube que defende na Itália. A informação foi dada pela própria equipe, que afirmou que o jogador “encontra-se em excelente estado psicofísico” e que seguirá um cronograma de recuperação proposto pelos médicos da Dinamarca que o acompanham desde o incidente no torneio continental. Na ocasião, os médicos que atenderam o jogador afirmaram que, após sofrer a parada cardíaca, Eriksen “chegou a partir”, mas foi reanimado. Os profissionais também concluíram que ele precisaria de um implante de um cardiodesfibrilador interno, que foi colocado em uma cirurgia na mesma semana.

O atleta recebeu alta em 18 de junho e ficou longe dos holofotes, não comentando sobre um possível retorno aos gramados. Por conta do implante, Eriksen não poderia retornar a atuar na Itália, uma vez que os protocolos médicos impedem que jogadores entrem em campo com o dispositivo. Jornais esportivos europeus dizem que Eriksen deseja voltar a atuar, o que, por conta de seu estado de saúde, só deve acontecer em 2022. Nas redes sociais, a Inter de Milão publicou um vídeo do retorno de Eriksen ao CT e o reencontro com colegas de clube.