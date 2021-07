Boxe: Em luta acirrada contra britânico, Keno Machado é eliminado por decisão dos juízes

Arbitragem deu vitória de Benjamin Whittaker por 3 a 2

Reprodução/ Twitter Keno Machado representou o Brasil no boxe



Não deu para o brasileiro Keno Machado no boxe categoria meio-pesado. O baiano de 21 anos enfrentou o britânico Benjamin Whittaker e fez uma luta muito acirrada, mas perdeu por decisão dividida da arbitragem por 3 a 2. No primeiro round os juízes deram vitória do britânico, e no segundo foi empate. No round decisivo, Keno foi bem mais ofensivo e aplicou muitos golpes, mas a arbitragem viu vitória do britânico. Essa foi a primeira Olimpíada de Keno, que deve voltar com mais força para Paris 2024. O Brasil ainda tem Abner Teixeira no boxe olímpico peso pesado. Ele enfrenta o atleta da Jordânia, Hussein Iashaish às 7h39 da manhã desta sexta-feira.