Judô: Rafael Silva, o ‘Baby’, vai para repescagem na categoria mais de 100 kg

Brasileiro irá enfrentar o decacampeão mundial e bicampeão olímpico, Teddy Riner

Reprodução/ SporTV Baby está na repescagem



No último dia de competições individuais no judô, o Brasil teve dois representantes. Rafael Silva, o Baby, enfrentou o atleta do Azerbaijão, Ushangi Kokauri, nas oitavas de final da categoria acima dos 100 kg e no golden score ganhou por ippon. Nas quartas de final, o brasileiro encarou Guram Tushishvili, da Geórgia, e perdeu depois de levar três shido por falta de combatividade. Ele vai para a repescagem e enfrentará o bi-campeão olímpico e decacampeão mundial Teddy Riner. Caso avance tem chances de brigar pelo bronze. Na disputa feminina categoria +78kg, Maria Suelen enfrentou a eslovena Anamari Velensek nas oitavas e venceu após três punições para a adversária, avançando às quartas de final para enfrentar a francesa Romane Dicko. Na disputa, Suelen perdeu e saiu do tatame na maca depois de sentir o joelho. De acordo com a Confederação Brasileira de Judô, ela não conseguirá competir a repescagem.