Vôlei masculino: Brasil vira o jogo e faz 3 a 1 contra os Estados Unidos

Julio Cesar Guimarães/COB Lucarelli foi destaque do Brasil no jogo



Depois da derrota dolorida para o Comitê Olímpico da Rússia na quarta-feira, 28, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu os Estados Unidos de virada na madrugada desta sexta-feira, 30, e encaminha classificação para a próxima fase do torneio. O Brasil fez mais um jogo emocionante (pra não dizer dramático). A seleção começou mal e precisou buscar o resultado no primeiro set, mas perdeu por 32 a 30. No segundo set, o Brasil esteve a frente do placar o tempo inteiro e fechou em 25 a 23. No terceiro set, a partida continuou com os brasileiros à frente, mas com bolas muito disputadas, e fechou em 25 a 21. No set decisivo, o Brasil manteve o ritmo e fez 25 a 20. Com duas vitórias e uma derrota, a seleção fecha a fase de grupos neste sábado contra a seleção da França às 23h05 (horário de Brasília). No Grupo B são seis seleções e as quatro melhores avançam.