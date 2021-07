Caio Pumputis e Vinicius Lanza são eliminados na classificatória dos 200 m medley masculino

Mesmo com o resultado negativo, Lanza celebrou o seu melhor resultado na prova, destacando que esta é sua estreia em Jogos Olímpicos

EFE/ Fernando Bizerra Vinicius Lanza durante a classificatória dos 200 m medley



Caio Pumputis e Vinicius Lanza não conseguiram se classificar para as semifinais dos 200 m medley, na manhã desta quarta-feira, 28, no Centro Aquático de Tóquio. O primeiro terminou em sexto na sua série, marcando 1:58.36. Lanza, por sua vez, foi o primeiro de sua bateria, mas marcou 1:58.92. O tempo do 16º colocado, o último a garantir vaga na próxima fase, foi de 1:58.15. Desta forma, o Brasil fica fora de mais uma medalha. Mais cedo, Larissa Oliveira também havia dado adeus precocemente ao ficar na 30ª posição da classificatória dos 100 m livre feminino. Mesmo com o resultado negativo, Vinicius celebrou o seu melhor resultado nos 200 m medley, destacando que esta é a primeira vez em que participa dos Jogos Olímpicos. “Era o que eu estava esperando. Deixei tudo que eu tinha ali. Foram sete anos trabalhando para isso. É a minha estreia em Olimpíadas. Estou muito feliz com o ano tempo”, disse em entrevista ao SporTV. O Brasil, até agora, obteve uma medalha na Tóquio-2020, conquistada por Fernando Scheffer, bronze nos 200 m masculino.