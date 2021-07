Natação: Larissa Oliveira não se classifica para a semi dos 100 m livre feminino

Sexta colocada em sua bateria, a brasileira terminou na 30ª posição da classificação geral; nadadora faz parte da equipe de revezamento 4×200 m livre e ainda tem chances de ganhar uma medalha na Tóquio-2020

EFE/Fernando Bizerra Larissa Oliveira não passou para a semifinal dos 100 m livre feminino na Tóquio-2020



O Brasil não terá nenhum representante nas semifinais dos 100 m livre feminino nas Olimpíadas de Tóquio. Em classificatória realizada na manhã desta quarta-feira, 28, no Centro Aquático, a única representante do país, Larissa Oliveira, cravou 55.53s, tempo bem abaixo do necessário para avançar na prova – Emma McKeon, da Austrália, foi a líder da série e bateu o recorde olímpico com 52.13s. Sexta colocada em sua bateria, a brasileira terminou na 30ª posição da classificação geral. Ela, no entanto, ainda tem chances de angariar uma medalha no Japão. Isto porque a nadadora faz parte da equipe de revezamento 4×200 m livre, que entra na piscina ainda hoje. Vale lembrar que, na noite da última segunda, Fernando Scheffer conquistou a primeira medalha da natação brasileira na Tóquio-2020, ficando com bronze nos 200 m livre.