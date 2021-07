Sede das Olimpíadas, Tóquio registra recorde de casos de Covid-19

Alerta de espalhamento da infecção está no vermelho, o mais alto de todos e, de acordo com as autoridades, o sistema de saúde está ‘sob pressão’

No registro mais recente, o COI confirmou 21 novos casos de coronavírus em 24 horas entre pessoas ligadas aos Jogos



Sede dos Jogos Olímpicos, Tóquio registrou um recorde de casos da Covid-19 neste sábado, 31. Segundo informações do governo municipal, foram 4.058 novas infecções e três mortes. O alerta de espalhamento da infecção está no vermelho, o mais alto de todos e, de acordo com as autoridades, o sistema de saúde está “sob pressão”. Apesar dos números, o Comitê Olímpico Internacional (COI) e os organizadores têm dito que os Jogos não estão impactando no sistema de saúde japonês. Muitos moradores da capital protestaram contra a realização das Olimpíadas por causa das situação da Covid-19 no país e no mundo. Durante a cerimônia de abertura da Tóquio-2020, inclusive, um protesto terminou em confronto entre manifestantes e policiais e um homem foi apreendido pelas autoridades. No registro mais recente, o COI confirmou 21 novos casos de coronavírus em 24 horas entre pessoas ligadas aos Jogos Olímpicos. Até o momento, Tóquio registrou 217.968 infecções pelo coronavírus e 2.293 mortes.