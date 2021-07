Mata-mata do vôlei de praia feminino começa neste sábado; veja horários das brasileiras

Ana Patrícia/Rebecca enfrentarão dupla chinesa e Agatha/Duda jogarão com alemãs; com vitória, elas seguem para quartas de final

Miriam Jaske/COB Ana Patrícia e Rebecca serão as primeiras brasileiras a disputar as oitavas de final em Tóquio



As oitavas de final do vôlei de praia feminino nas Olimpíadas de Tóquio começam neste sábado, 31, manhã do domingo, 1, no Japão. A primeira dupla brasileira a jogar é formada por Ana Patrícia e Rebecca, que enfrentarão as chinesas Fan Wang e Xinyi Xia. As duas, que perderam de virada para os Estados Unidos na sexta-feira, 30, precisam vencer para seguir às quartas de final. Na madrugada do domingo, às 5h, Agatha e Duda farão uma partida contra as alemãs Laura Ludwing e Margareta Kozuch. A dupla também depende da vitória para seguir às quartas. De acordo com o chaveamento do vôlei feminino, se as duplas Agatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca passarem das quartas, elas se enfrentarão diretamente na semifinal do evento. Ainda assim, é possível ver as quatro atletas brasileiras no pódio com um bronze para uma dupla e um ouro ou prata para outra.