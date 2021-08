Brasil fica fora da final dos 110 metros com barreiras masculino

Gabriel Constantino e Rafael Pereira não fizeram bons tempos nas semifinais

EFE/ Alberto Estévez Rafael Pereira terminou em sexto na bateria 2, fora da zona de classificação



A dupla brasileira Gabriel Constantino e Rafael Pereira não conseguiram se classificar para a final dos 110 metros com barreiras masculino na noite de atletismo desta terça-feira, 3. Constantino participou da bateria 1 e fez o tempo de 13:89, chegando em último lugar entre os oito atletas. O vencedor dessa bateria foi o jamaicana J. Levy com 13.23. Na bateria 2, Rafael fez o sexto melhor tempo com 13.62. O vencedor foi o norte-americano Holloway com 13.13. O resultado deixou os dois brasileiros de fora da decisão que acontece nesta quarta-feira, 4, às 23h55 (horário de Brasília).

Confira AQUI o quadro de medalhas em tempo real