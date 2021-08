Dora Varella e Yndiara Asp avançam para a final do skate park feminino

Isadora Pacheco também participou da classificatória, mas terminou em 10º no geral; só as oito melhores avançavam

REUTERS/Lisi Niesner Yndiara Asp foi a melhor colocada brasileira na classificatória



O skate volta à Tóquio 2020. Com a modalidade park, as brasileiras Dora Varella, Yndiara Asp e Isadora Pacheco participaram das eliminatórias da prova feminina na noite/madrugada desta terça-feira, 3. Na bateria de número 1 da noite, Dora fez na primeira volta a nota de 31.53; na segunda foi melhor e atingiu 41.59 e na terceira fez 13.86. Na bateria 3, Yndiara Asp fez 43.23 em sua primeira volta, na segunda ela caiu e fez apenas 6.64. Na última, ela também caiu e fez 21.84. Na bateria 4, Isadora Pacheco também representou o país e tirou 36.71. Logo no início da segunda tentativa, ela caiu e pontuou 2.13. Na última volta, ela fez 37.08 e terminou a eliminatória em 10º lugar, fora da zona da final. Yndiara ficou em 7º e Dora em 8º, no limite para a próxima fase.