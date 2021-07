Brasil leva sufoco no fim, mas vence a Argentina no handebol masculino e segue vivo

Seleção chegou a abrir 22 a 10 no placar, mas no segundo tempo os hermanos encostaram

Reprodução/ Twitter @TimeBrasil Brasil enfrentou a Argentina no handebol masculino e venceu



A seleção masculina de handebol venceu a primeira partida nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na noite desta quinta-feira, 29. O confronto foi contra a Argentina e, uma partida que parecia fácil no começou ficou complicada no fim do segundo tempo. O Brasil chegou a fazer 22 a 10 no placar, mas viu os adversários encostarem e terminarem a partida em 25 a 23. A vitória mantém a seleção viva na competição para o último confronto contra a Alemanha no domingo, dia 1, às 7h30 (horário de Brasília). Os argentinos estão eliminados e só entram em quadra contra a Espanha no domingo para cumprir tabela.