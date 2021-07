Brasil sofre, mas vence a República Dominicana por 3 sets a 2 no vôlei feminino

Seleção saiu atrás, virou o placar, viu adversárias empatarem o jogo e forçarem o tie break, mas conseguiu a vitória em sua segunda partida nas Olimpíadas; próximo jogo será contra o Japão

Wander Roberto/COB Jogadoras brasileiras cresceram durante a partida



A seleção brasileira de vôlei feminino conseguiu sua segunda vitória nas Olimpíadas de Tóquio 2020 ao baterem a República Dominicana por 3 sets a21. A partida foi disputada as 7h40 da manhã (horário de Brasília) desta terça-feira, 27. Apesar do placar, a seleção começou atrás no marcador, e viu as dominicanas jogarem bem e vencerem o primeiro set por 25/22. A reação da equipe de José Roberto Guimarães começou no segundo set, quando as jogadoras brasileiras começaram a se destacar e venceram o set por 25/17. No terceiro, a diferença técnica ficou mais clara e o Brasil não teve dificuldades para fechar em 25/13, maior diferença registrada na partida. No quarto set, o equilíbrio voltou a aparecer e a seleção da República Dominicana fechou o placar em 25/23, forçando o tie break. No set decisivo, as duas seleção mostraram bastante equilíbrio, mas o Brasil abriu vantagem no fim e fechou o set em 15/12, garantindo a vitória brasileira. Próximo jogo será contra o Japão às 7h40 de quinta-feira, 29.