Brasil vence a Sérvia no vôlei feminino, segue invicto e assume a liderança do grupo 

Classificada, a equipe comandada por José Roberto Guimarães depende apenas de um triunfo sobre o Quênia, o última colocado, para terminar na ponta da chave.

Wander Roberto/COB Seleção feminina de vôlei segue invicta nos Jogos de Tóquio



A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou um resultado importante na madrugada deste sábado, 31, ao ganhar da Sérvia por 3 sets a 1 (25/20, 25/16, 23/25 e 25/19), em confronto realizado pela penúltima rodada das Olimpíadas de Tóquio. Mesmo encontrando certa dificuldade contra o forte time europeu, uma das principais potências no esporte, as brasileiras demonstraram uma atuação sólida e assumiram a liderança do Grupo A, ultrapassando justamente as sérvias. Agora, a equipe comandada por José Roberto Guimarães depende apenas de um triunfo sobre o Quênia, o última colocado, para terminar na ponta da chave.

Mesmo enfrentando a atual campeã mundial e vice-campeã olímpica, o Brasil demonstrou muita leveza e contou com grandes atuações de Tandara, a maior pontuadora do time, e de Roberta para ganhar da Sérvia. Leve a ágil, a seleção brasileira feminina não deu espaço para as adversárias, se destacou com os saques e encarou a rival com extrema competência. Assim, a equipe chega ao quarto triunfo seguido nos Jogos Olímpicos – o Brasil também derrotou Coreia do Sul (3 sets a 0), República Dominicana (3 sets a 2) e Japão (3 sets a 0).

Confira AQUI o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio.