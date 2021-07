Vela: Martine Grael e Kahena Kunze assumem a liderança antes da final da 49er FX

A decisão da Medal Race, que define as medalhas na categoria, acontece nesta segunda-feira, 2, às 2h33 (horário de Brasília)

Reprodução/@timebrasil Martine Grael e Kahena Kunze estão na liderança da vela



Martine Grael e Kahena Kunze tiveram um rendimento impressionante neste sábado, 31, e assumiram a liderança da categoria 49er FX feminino da Vela. Nesta madrugada, as brasileiras disputaram três regatas e acumularam pontos suficientes para conquistar a vaga na Medal Race, a prova que define as medalhas. Elas estão com um ponto a menos que a dupla holandesa e três das alemãs – vale lembrar que quem acumular menos, vence. A decisão acontece nesta segunda-feira, 2, às 2h33 (horário de Brasília).

