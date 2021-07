Tóquio 2020: Felipe Wu é eliminado no tiro com pistola de ar

Medalhista de prata na categoria nos Jogos do Rio 2016, atleta conquistou na 32ª posição geral e acabou ficando de fora da final

Reprodução/Twitter @TimeBrasil Wu foi medalhista nas Olimpíadas de 2016



Esperança de medalha para o Brasil no Tiro Esportivo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Felipe Wu foi eliminado da categoria pistola de ar 10m após ficar em 32º nas eliminatórias. O atleta que conquistou a medalha de prata na categoria nos Jogos do Rio 2016 não teve um bom desempenho e acabou na 32ª posição nas eliminatórias e não avançou para a final da categoria, que deverá conhecer seu campeão a partir das 3h30 (horário de Brasília) deste sábado, 24. Wu obteve uma média de 9.433 pontos, fechando com 566 pontos na frente de quatro adversários apenas. Chaudhary Saurabh, da Índia, chega como favorito após fechar a primeira fase com 586 pontos.