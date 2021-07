Em jogo bem disputado, Jessica Yamada é eliminada do tênis de mesa

País ainda tem como representante no individual feminino, Bruna Takahashi, que compete na madrugada de domingo

Gaspar Nóbrega/COB Jessica Yamada foi eliminada para suíça



A brasileira Jessica Yamada fez uma partida emocionante contra a suíça Rachel Moret, mas não conseguiu avançar para a segunda fase do tênis de mesa. Na madrugada deste sábado, 24, a disputa no Ginásio Metropolitano de Tóquio chegou até o sexto set com vitória de Moret por 4 a 2 (quem ganha 4 sets avança de fase). No primeiro set, a suíça vence por 11 a 6. No segundo, Jéssica conseguiu se recuperar e devolveu o placar. No terceiro, sua apresentação não foi boa e acabou perdendo por 11 a 4. Novamente no quarto set venceu por 11 a 7 e no quinto, perdeu por 11 a 6. No último e decisivo set, Jessica e Moret fizeram ralis incríveis e a brasileira conseguiu se recuperar e empatar, mas a suíça fechou em 14 a 12 e avançou para a próxima fase. No tênis de mesa individual feminino, o Brasil ainda tem Bruna Takahashi como representante. Ela joga na madrugada de domingo, às 3h30 (horário de Brasília) e ainda não tem adversária definida.