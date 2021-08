Brasileiro Bruno Fratus ganha medalha de bronze nos 50m livre da natação

Atleta conseguiu segunda medalha para o Brasil na natação e nona para o país nas Olimpíadas de Tóquio

PA Images via Reuters Connect Bruno Fratus conquistou medalha para o Brasil



O brasileiro Bruno Fratus conquistou na noite deste sábado, 31 – manhã do domingo, 1, no Japão – uma medalha de bronze nos 50m livre na natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele fez a prova em 21,57 segundos e dividiu o pódio com o norte-americano Caeleb Dressel, que ganhou medalha de ouro com o tempo de 21,07 segundos, batendo o recorde olímpico do brasileiro César Cielo, e o francês Florent Manaudou, medalhista de prata com tempo de 21,55 segundos. O brasileiro conseguiu classificação na prova deste sábado após ter bons resultados em duas séries nas classificatórias, também terminando a prova em menos de 22 segundos. Fratus é o segundo brasileiro a conseguir uma medalha em Tóquio na natação. O primeiro foi Fernando Scheffer, bronze nos 200m livre no dia 26 após terminar a prova com 1:44:66 de tempo. Este é o melhor resultado do brasileiro em jogos olímpicos. Em Londres, ele ficou em 4º lugar dos 50m livre e em 9º no revezamento 4×100 livre; no Rio, em 2016, ele ficou na 6ª colocação dos 50m livre.