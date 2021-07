Bruno Soares é cortado dos Jogos de Tóquio após ser diagnosticado com apendicite 

De acordo com o COB, o brasileiro sentiu dores abdominais durante o voo para o Japão e realizou exames, que detectaram a inflamação na região; Marcelo Demoliner será o substituto

Reprodução/Twitter/@TimeBrasil Bruno Soares está fora dos Jogos de Tóquio após ser diagnosticado com apendicite



O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) informou na manhã (horário de Brasília) desta quarta-feira, 21, que o tenista Bruno Soares foi cortado dos Jogos de Tóquio após ser diagnosticado com apendicite. De acordo com a entidade, o brasileiro sentiu dores abdominais durante o voo para o Japão e realizou exames, que detectaram a inflamação na região. Assim, o atleta passará por uma intervenção cirúrgica na capital japonesa e não poderá disputar o torneio de duplas, com quem jogaria com Marcelo Melo. Para o seu lugar, Marcelo Demoliner será convocado, após aprovação do Comitê Organizador.

“Bruno passou mal no voo para o Japão, na segunda-feira, dia 19, sentindo fortes dores abdominais. Assim que desembarcou, o atleta foi levado à Policlínica da Vila onde realizou exames preliminares, acompanhado da equipe médica da Missão. Em seguida, o tenista foi encaminhado para um hospital dedicado aos Jogos, para a realização de exames de imagem. O atleta recebeu o diagnóstico de apendicite, com indicação de cirurgia, que o impede de disputar os Jogos. Bruno passará por uma intervenção cirúrgica nesta quarta-feira, dia 21, no Tokyo Toranomon Hospital”, informou o COB, que vê o tênis brasileiro tentar o primeiro ouro na história das Olimpíadas.