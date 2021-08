Canoagem C-2 1.000m: Isaquias Queiroz e Jacky Godman ficam em 4º; Cuba leva ouro

Dupla brasileira terminou com o tempo de 3:27:603 e não conseguiu se aproximar dos líderes da prova

EFE/ Enric Fontcuberta Isaquias e Jacky disputaram a primeira Olimpíada juntos



Na grande final da canoagem C-2 1.000 metros, a dupla brasileira Isaquias Queiroz e Jacky Godman fizeram uma bateria muito disputada com os oito competidores e ficaram em quarto lugar na decisão. Os cubanos foram os vencedores e levaram o ouro com o tempo de 3:24:995, batendo o recorde olímpico estabelecido na semifinal pelos alemães. A prata ficou com a China e o bronze foi da Alemanha. A dupla brasileira fez a parcial de 3:27:603 e chegou um pouquinho atrás de quem ficou no pódio. Jacky é muito jovem e entrou no lugar de Erlon de Souza e deve vir mais forte em Paris 2024.