Vôlei de praia: Ana Patrícia e Rebecca perdem para dupla suíça e estão eliminadas

Em jogo duro, brasileiras lutaram muito, mas perderam por 2 a 1 nas quartas de final

Miriam Jeske/COB Ana Patrícia e Rebecca estiveram em sua primeira Olimpíada



Nas quartas de final do vôlei de praia feminino, a dupla Ana Patrícia e Rebecca enfrentaram as suíças Joana Heidrich e Anouk Vergé-Dépré. A partida foi muito disputada e nervosa para as brasileiras, tendo que enfrentar além do sol a provocação das adversárias. No primeiro set, as suíças fecharam em 21 a 19. No segundo set, o Brasil começou melhor e abriu vantagem, as suíças encostaram, mas Rebecca cresceu e fechou o set em 21 a 18. No set point, as brasileiras sofreram e perderam por 15 a 12. Essa foi a primeira participação da dupla no vôlei de praia em Olimpíadas.

