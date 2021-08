Tiffani Marinho fica de fora da semifinal dos 400 metros rasos feminino

Brasileira de 20 anos fez o 5º melhor tempo de sua bateria, mas foi ultrapassada na última classificatória e não avançou

Wagner Carmo/CBAt Tiffani Marinho fez uma boa classificatória e ficou de fora por dois tempos



Na prova classificatória dos 400m rasos feminino, a brasileira Tiffani Marinho competiu na bateria 3 e fez o quinto melhor tempo terminando com 52:11. A vencedora da bateria, a norte-americana Alysson Feliz, fez 50:84. Até a última bateria ela tinha chances de classificação para a semifinal pelo seu tempo, mas as atletas bateram em 51 segundos e avançaram. A brasileira de 20 anos ficou com o 8º melhor tempo depois das classificadas. No atletismo na noite desta segunda-feira, 2, Thiago André não conseguiu se classificar para a semifinal dos 1.500 metros rasos masculino e o Brasil também não avançou para a final do salto triplo.