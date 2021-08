Chance de medalha: Brasil terá três representantes na final do skate park masculino

Pedro Barros, Luizinho e Pedro Quintas terminaram a classificatória no top 5

Na última prova do skate em Tóquio 2020, os brasileiros Pedro Barros, Pedro Quintas e Luiz Fernando participaram das classificatórias do skate park masculino em busca de mais uma medalha para o Brasil. Pedro Quintas foi o primeiro a competir na bateria 2. Em sua primeira volta conseguiu a nota 59.55 mesmo tendo caído durante a sessão. Na segunda volta, Pedro caiu no início e só fez 6.27. No última ele acertou uma volta muito boa e conseguiu 79.02. Na bateria 3, Luiz Fernando, o Luizinho, conquistou 81.50 em sua primeira volta. Na segunda ele manteve o ritmo alto e melhorou sua nota, subindo para 84.31 e fazendo a melhor apresentação das classificatórias. Na bateria 4, Pedro Barros de primeira conseguiu 73.00, na segunda fez 77.14 e na última ele caiu e terminou com 18.56. O resultado colocou Luizinho em 1º, Pedro Quintas em terceiro e Pedro Barros em 4º, classificando todos para a final. Decisão será às 00h30 (horário de Brasília) de quinta-feira.

