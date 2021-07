Cidade natal de Ítalo Ferreira amanhece em festa após ouro na Tóquio-2020; assista

Logo após o potiguar superar o japonês Kanoa Igarashi na decisão, os habitantes de Baía Formosa, localizada a 90 km da capital, foram às ruas para fazer um bunizaço e festejar o título

Reprodução/Twitter/@icaroccarvalho Cidade natal de Ítalo Ferreira, Baía Formosa amanheceu em festa após o ouro na Tóquio-2020



Cidade de Ítalo Ferreira, Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, amanheceu em festa com o título conquistado pelo surfista na madrugada desta terça-feira, 27, na primeira final do surfe em Jogos Olímpicos. Logo após o potiguar superar o japonês Kanoa Igarashi na decisão da Tóquio-2020, os habitantes do município, localizado a 90 km da capital Natal, foram às ruas para fazer um bunizaço e festejar a medalha de ouro. “Acreditei até o final, treinei muito nos últimos meses. É o meu sonho! Só tenho a agradecer a Deus a fazer o que eu amo, ajudar minha família. Eu consegui o que eu quis! Eu queria que minha a avó estivesse viva para ela ver isso. Para ver o que eu me tornei. Não tenho palavras, é algo que eu almejei bastante. Meu nome, agora, está escrito na história do surfe”, disse o surfista brasileiro, que foi às lágrimas com o título em entrevista ao SporTV.