Surfe: Gabriel Medina perde bronze para australiano Owen Wright

Brasileiro perdeu por 11.97 a 11.77 em bateria muito disputada

Reprodução/Twitter/@timebrasil Medina não conseguiu encaixar seus aéreos na disputa do bronze



Não deu medalha em Tóquio 2020 para o bicampeão mundial de surfe, Gabriel Medina. O brasileiro teve um pouco de dificuldade para pontuar na bateria da disputa do bronze contra o australiano Owen Wright, que encaixou uma boa onda e conseguiu uma pontuação alta. A bateria foi muito apertada. Faltando 15 minutos para o encerramento da prova, o australiano liderava por 8.60 contra 8.50 do brasileiro. Quase no fim da disputa, Medina conseguiu um aéreo bem executado, mas não conseguiu ultrapassar o adversário que venceu por 11.97 a 11.77. O Brasil ainda tem Ítalo Ferreira na disputa do ouro contra o japonês Kanoa Ogarashi, que eliminou Medina nos últimos minutos da semifinal. Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb também não conseguiram medalhas na categoria feminina.