Petrúcio Ferreira bate o recorde paralímpico e é bicampeão nos 100 metros

Brasileiro marcou o menor tempo do mundo da prova e conquistou sua quarta medalha na história dos Jogos Paralímpicos; Washington Júnior ficou com o bronze

Reprodução/OsOlimpicos/Twitter Homem mais rápido do mundo, Petrúcio Ferreira conquistou o bicampeonato olímpico na categoria T47 dos 100 metros rasos



Depois de conquistar o ouro no Rio de Janeiro, em 2016, o brasileiro Petrúcio Ferreira confirmou o favoritismo, bateu o recorde paralímpico e se tornou bicampeão da prova 100 metros na categoria T47, para atletas com deficiências nos membros superiores. Com 10s53, ele marcou o menor tempo do mundo da competição, nesta sexta-feira, 27, nas Paralimpíadas de Tóquio. A delegação brasileira ainda conquistou a medalha de prova: com 10s68, Washington Júnior ficou na terceira colocação. Essa foi a quarta medalha de Petrúcio que, além de dois ouros, tem duas pratas: nos 400 metros T47 e no revezamento 4×100 metros T42-47, também na Rio-2016.

Depois da prova, Petrúcio revelou que teve uma “DR” com seu técnico. “Eu fiquei muito feliz porque, em um momento difícil, eu tive uma pequena discussão com o meu treinador. Peço desculpas a ele. Eu perguntei para ele ‘você confia em mim?’ e ele disse ‘eu não confio 100%, eu confio 200%’. Eu usei a cabeça, professor, muito obrigado”, disse o agora bicampeão paralímpico. Ainda na pista, ele e Washington Júnior comemoraram com uma dança.